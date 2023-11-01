«كريستال سيمفوني» تفتتح موسم السياحة البحرية في أبوظبي

وقالت نورة راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في المجموعة: «يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لموسم السياحة البحرية في أبوظبي، مع وصول سفينة كريستال سيمفوني. في الموسم الماضي، برز ميناء زايد كأكثر موانئ الرحلات البحرية ازدحاماً في المنطقة، ما يعكس مكانة أبوظبي وجهة سياحية رائدة عالمياً، بفضل البنية التحتية الاستثنائية التي تمتلكها وتضمن لها استقبال أكبر السفن في المنطقة بكل سهولة.
وتماشياً مع التزام المجموعة بإثراء أجندة الفعاليات السياحية في أبوظبي، تستعد المحطة لاستقبال أكثر من 7,000 زائر خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، وضمان توفير أعلى معايير الضيافة العالمية لهم. جدير بالذكر أن إدارة أعمال الرحلات البحرية، التابعة لقطاع الموانئ بالمجموعة، قامت بتوسيع عملياتها لتشمل البحر الأحمر، مع افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية في يناير/ كانون ثان2023.
وفي موسم السياحة البحرية 2022-2023، استقبلت المحطة أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي، حيث استهل أكثر من 82 ألف منهم رحلاتهم من أبوظبي. وكانت نتائج الربع الأول من عام 2023 قوياً بشكل ملحوظ، إذ تم استقبال 363,494 زائراً، على متن 120 سفينة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الذي شهد استقبال 89,953 زائراً على متن 60 سفينة. كما زادت نسبة عدد الركاب الذين تم استقبالهم في الربع الأول من عام 2023 عن العدد الذي تم استقباله طوال عام 2022 بأكمله بأكثر من 37%.
وكانت محطة أبوظبي للسفن السياحية، افتتحت في ديسمبر/ كانون أول من العام 2015، لتوفر قاعدة مثالية للزوار القادمين على متن السفن السياحية، ما يمكنهم من استكشاف العاصمة الإماراتية، والتعرف على طابعها الفريد. كما جرى تجهيز المحطة بالمطاعم ومنافذ بيع التجزئة والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات السفر التي تقدّمها شركة الاتحاد للطيران وتخزين أمتعة الركاب.
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