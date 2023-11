«كريستال سيمفوني» تفتتح موسم السياحة البحرية في أبوظبي

وقالت نورة راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في المجموعة: «يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لموسم السياحة البحرية في أبوظبي، مع وصول سفينة كريستال سيمفوني. في الموسم الماضي، برز ميناء زايد كأكثر موانئ الرحلات البحرية ازدحاماً في المنطقة، ما يعكس مكانة أبوظبي وجهة سياحية رائدة عالمياً، بفضل البنية التحتية الاستثنائية التي تمتلكها وتضمن لها استقبال أكبر السفن في المنطقة بكل سهولة.

وتماشياً مع التزام المجموعة بإثراء أجندة الفعاليات السياحية في أبوظبي، تستعد المحطة لاستقبال أكثر من 7,000 زائر خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، وضمان توفير أعلى معايير الضيافة العالمية لهم. جدير بالذكر أن إدارة أعمال الرحلات البحرية، التابعة لقطاع الموانئ بالمجموعة، قامت بتوسيع عملياتها لتشمل البحر الأحمر، مع افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية في يناير/ كانون ثان2023.

وفي موسم السياحة البحرية 2022-2023، استقبلت المحطة أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي، حيث استهل أكثر من 82 ألف منهم رحلاتهم من أبوظبي. وكانت نتائج الربع الأول من عام 2023 قوياً بشكل ملحوظ، إذ تم استقبال 363,494 زائراً، على متن 120 سفينة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الذي شهد استقبال 89,953 زائراً على متن 60 سفينة. كما زادت نسبة عدد الركاب الذين تم استقبالهم في الربع الأول من عام 2023 عن العدد الذي تم استقباله طوال عام 2022 بأكمله بأكثر من 37%.

وكانت محطة أبوظبي للسفن السياحية، افتتحت في ديسمبر/ كانون أول من العام 2015، لتوفر قاعدة مثالية للزوار القادمين على متن السفن السياحية، ما يمكنهم من استكشاف العاصمة الإماراتية، والتعرف على طابعها الفريد. كما جرى تجهيز المحطة بالمطاعم ومنافذ بيع التجزئة والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات السفر التي تقدّمها شركة الاتحاد للطيران وتخزين أمتعة الركاب.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «الجرافات» توقع مذكرة تفاهم مع «موانئ أبوظبي»وقّعت مجموعة «NMDC» (الجرافات البحرية) مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة «NMDC».

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تغيير مواعيد العبارات بين جزيرة دلما والظنة خلال الشتاءأعلنت أبوظبي البحرية عبر حسابها في منصة «إكس» عن تغيير مواعيد العبارات خلال فصل الشتاء بين جزيرة دلما والظنة.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ..170 متسابقاً و28 دولة في «آسيوية الأوبتمست»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي يبدأ عملياته على ثلاث مراحلاستقبل المبنى الجديد المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

UAE_NEWS: شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى 'مجتمعنا يجمعنا 'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الملتقى الأول لتعزيز جودة الحياة والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية بعنوان 'مجتمعنا يجمعنا' وذلك في حديقة الهير العامة.

مصدر: UAE_News | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سعيد الكبيسي: هدفي في 'أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو' أن أكون أفضل لاعب إماراتيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، جاهزيته للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، التي تنطلق نسختها الـ15 يوم غد الأربعاء، في 'مبادلة أرينا' بمدينة زايد الرياضية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕