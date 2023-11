سارة الأميري: 50.7% نسبة العاملات بوكالة الإمارات للفضاء

ويشارك في الاجتماع مجموعة من وكالات الفضاء الدولية، وخبراء وأكاديميين عدة، لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة النساء في قطاع الفضاء. وقالت خلال إلقاء كلمتها، إن النساء تصنع وتكتب التاريخ في جميع المجالات لتمهد الطريق لأجيالنا الشابة لتحقيق أحلام أكبر وتحقيق المزيد، مضيفة أن صناعة الفضاء مملوءة بإمكانات لا حصر لها، ونطمح إلى مواصلة تمكين المرأة للمساهمة في تسريع تطوير تقنيات الفضاء وقطاع الفضاء.

وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات لتعزيز قدرة المرأة التنافسية العالمية، قائلة: «تهدف دولتنا ضمان التوازن بين الجنسين، وتسعى جاهدة لتمكين المرأة على المستوى الوطني في جميع المجالات والقطاعات، ما ظهر جلياً في تصدر دولة الإمارات قائمة الدول الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين في العالم العربي، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ودولة الإمارات مثال يحتذى، حيث اعتمد التوجه على استقطاب وتوظيف أفضل الأعضاء في كل مؤسسات الدولة، استناداً إلى الجدارة، مع ضمان عدم...

وأضافت: «بلغت نسبة النساء العاملات في وكالة الإمارات للفضاء 50.7%، في قفزة نوعية أعلنت الإمارات في عام 2021 عن أول رائدة فضاء إماراتية، نورا المطروشي، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا، وانعكاس للتركيز على توفير فرص متساوية للمرأة، من منظور آخر، وفي شركة ستراتا، شركة محلية صانعة للطائرات عالية التقنية مقرها دولة الإمارات، تمثل النساء الإماراتيات 86% من موظفيها المواطنين».

وعقدت سارة الأميري اجتماعات عدة، من أهمها اجتماع مع آرتي هولا ميني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لمناقشة تنسيق مشاركة المكتب الفعالة في النسخة القادمة من حوار أبوظبي للفضاء. كما التقت مع ليزا كامبل، رئيس وكالة الفضاء الكندية، لبحث سبل التعاون في مجالات الاستشعار عن بعد، والتطرق لمجمع البيانات الفضائية، وبحث حلول مشتركة لتطبيقات ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية، كما قدمت وكالة الإمارات للفضاء دعوة رسمية لوكالة الفضاء الكندية لحضور كل من معرض دبي للطيران، ومؤتمر الأطراف «COP28».

