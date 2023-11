واشنطن: عنف المستوطنين بالضفة الغربية 'مزعزع للاستقرار'

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه، بالطبع، مضر للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: مقتل مسن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةقالت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، إن مسناً يبلغ من العمر 70 عاماً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| الجيش الإسرائيلي يقصف منزل مسؤول بارز في حماس بالضفة الغربيةقصف الجيش الإسرائيلي منزل مسؤول كبير في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بوريل يندد بهجمات المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربيةندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بشدة»، الثلاثاء، بالهجمات التي يرتكبها «مستوطنون إسرائيليون

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: الدول الغربية تتسابق لامتلاك قواعد الذكاء الاصطناعيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الكرملين: الشركات الغربية لن تغادر روسيا «مجاناً»أعلن الكرملين، الثلاثاء، بأن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن «تغادر مجاناً»، وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مواجهات بين الشرطة وآلاف العمال في بنغلاديشوقعت مواجهات الثلاثاء بين شرطة بنغلاديش وآلاف العمال الذين طالبوا برفع أجورهم لقاء الملابس التي يصنعونها لكبرى العلامات التجارية الغربية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕