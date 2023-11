سارة الأميري تشارك بالاجتماع الرابع لـ'Space4Women Expert' في كندا

وأضافت “ بلغ تمكين المرأة في الدولة في كل المجالات وهذا لا يقتصر على قطاع الفضاء، واليوم في وكالة الإمارات للفضاء بلغ عدد النساء العاملات في الوكالة نسبة 50.7 في المائة ، وفي قفزة نوعية أعلنت دولة الإمارات في عام 2021 عن أول رائدة فضاء إماراتية، نورا المطروشي، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا، وانعكاس لتركيز الدولة على توفير فرص متساوية للمرأة كما أنه في شركة ستراتا، تمثل النساء الإماراتيات 86 في المائة من موظفيها المواطنين”.

