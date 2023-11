سيف الزري يزور محمد الكتبي | صحيفة الخليج

ضم الوفد، العميد أحمد السركال، والعميد الدكتور أحمد الناعور، والعميد الدكتور محمد العثمني، والعميد إبراهيم العاجل، والعميد الدكتور علي أبو الزود، والعميد عبد الرحمن الحلو، والعميد عمر أبو الزود، والعميد يوسف بن حرمول، والعقيد دكتور محمد الهاجري، والعقيد ماجد العسم، والعقيد جابر النعيمي، والعقيد حمد بن قصمول.

ALKHALEEJ: «بودكاست شرطة الشارقة».. منصة جديدة توعوية وهادفهأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الإنجازات التي تقوم بها القيادة العامة لتعزيز جودة الحياة الأمنية

ALKHALEEJ: محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن | صحيفة الخليجاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الأربعاء، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات

WAMNEWS: ذياب بن محمد بن زايد يزور مركز شباب عُمانhttps://wam.ae/ar/details/1395303216725

EMARATALYOUM: خالد بن محمد بن زايد يزور «مبنى المسافرين A» لتفقُّد جاهزيته قبل بدء عملياته التشغيليةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

ALKHALEEJ: دبي تحتضن ثلاث فعاليات طبية بحضور 12 ألف مشاركافتتح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الثلاثاء، ثلاث فعاليات طبية في مركز دبي التجاري العالمي

