«بودكاست شرطة الشارقة».. منصة جديدة توعوية وهادفه

جاء ذلك خلال مراسم تدشين منصة بودكاست شرطة الشارقة خلال مشاركة القيادة العامة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 42 التي انطلقت، الأربعاء، بمركز إكسبو الشارقة‏ تحت شعار «نتحدث كتباً»، إذ تضمنت المشاركة حزمة من إصدارات أكاديمية العلوم الشرطية ومركز بحوث الشرطة وإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وأضاف اللواء الشامسي، أن التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية على مستوى العالم للتعامل مع مختلف الجرائم، والحد من الظواهر السلبية على المجتمعات، تجعلنا ندرك حجم المسؤولية الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار لمجتمع الإمارة، ونواكب التطورات التكنولوجية المستمرة التي يوفرها العصر الرقمي، ونستثمر فرص الاستثمار الأمثل ثم نعمل على ترجمتها إلى أدوات أمنية تخدم المنظومة الأمنية، ومن هنا قمنا بتدشين منصة شرطة الشارقة على تطبيقات ومنصات البودكاست، لتكون منارة إعلامية جديدة تحمل في طياتها رسالة الشرطة...

ومن جانبه، أكد العقيد الدكتور محمد بطي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة بشرطة الشارقة، أهمية المنصات الإعلامية الأمنية في الوقت الراهن، وقدرتها على صناعة التأثير والتفاعل بين المجتمع، ومن هذا المنطلق أُطلقت المنصة، لما تتميز به من تأثير وفاعلية بين وسائل التواصل الحديثة بأساليب متجددة مبتكرة على النطاق العالمي، وتسهم في نشر ثقافة الوعي الأمني لدى كافة فئات المجتمعات؛ بما يعزز السمعة المؤسسية لشرطة الشارقة على نطاق دولي.

وأضاف أن المنصة ستعمل في معرض الكتاب خلال الأيام القادمة باللغتين العربية والإنجليزية، لطرح مواضيع مختلفة تناقش القضايا والظواهر الأمنية والشرطية والقانونية والاجتماعية الهادفة إلى توعية كافة شرائح المجتمع، كما ستُعرض على المنصات العالمية (Podcast - Spotify) المتوفرة في متاجر الهواتف الذكية».

