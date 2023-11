خدمة استباقية في «كهرباء الشارقة» لاستخراج براءة الذمة

وأوضح حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين في الهيئة، أن إطلاق هذه الخدمة الاستباقية يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تكامل العمل المؤسسي، وضمن استراتيجية الهيئة في مجال التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

