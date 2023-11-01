تدشين منصة 'بودكاست شرطة الشارقة'

و قال اللواء الشامسي إن التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية على مستوى العالم اليوم للتعامل مع مختلف الجرائم والحد من الظواهر السلبية على المجتمعات تجعلنا ندرك حجم المسؤولية الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار لمجتمع الإمارة ومواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة التي يوفرها العصر الرقمي ، وان نستثمر الفرص الاستثمار الأمثل ثم نعمل على ترجمتها إلى أدوات أمنية تخدم المنظومة الأمنية وتعزز جودة الحياة للأفراد ، ومن هنا تم تدشين منصة شرطة الشارقة على تطبيقات ومنصات البودكاست لتكون منارة إعلامية جديدة...

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