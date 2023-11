ليما وأحمد حمدان نجوم «سبورت فور أوول»

أما في فئة أفضل حارس، فقد انتزعها العائد من الإصابة حارس خورفكان أحمد حمدان بنسبة 45.3% وبفارق كبير عن أقرب منافسيه عادل الحوسني حارس الشارقة 23.5%، ومحمد الشامسي من الوحدة 18.5%. ويذكر ان استفتاء شبكة سبورت فور أوول لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين والذي يحظى بمتابعة ومشاركة جماهيرية واسعة، قد شهد تغيراً جوهرياً في آلية التصويت، وذلك برفع نسبة ترشيحات الخبراء إلى 50% بدلاً من 40% بعد إضافة 5 من النقاد الرياضيين للجنة، ليرتفع العدد إلى 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين، كما تم تقليل نسبة تصويت متابعين الشبكة من 60 إلى 50%.

وفسر عبدالعزيز عبدالله مدير سبورت فور أوول هذه الخطوة بأنها تصب في اتجاه مزيد من الموضوعية والتوازن في تقييم المتأهلين لحصد الجائزة. كما شهد استفتاء الأفضل في الجولة السادسة أيضاً حدثاً يتكرر للمرة الثانية بحجب جائزة الحكام، بعدما أكد مسلم أحمد خبير التحكيم والمشرف على ترشيحات أفضل صافرة، على أن كثرة الأخطاء وانخفاض مستوى أطقم التحكيم وتعدد تدخلات حكام الفيديو خلال 7 مباريات، تسببت في انخفاض التقييم الفني لحكام الجولة السادسة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: محمد بن سلطان بن خليفة وأحمد بن حمدان يطلقان إشارة البدء لـ'آسيوية' الأوبتمستأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس إشارة البدء لسباقات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ، وذلك خلال الحفل...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يوجه بتعيين خريجين إماراتيين مبتعثين في مؤسسات حكومة دبيقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: القوة الجوية ودهوك والقاسم تواصل التحليق في الدوري العراقيواصلت فرق القوة الجوية ودهوك والقاسم تحليقها في صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم في جولته الثانية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نفط البصرة والكرخ يقسوان على أمانة بغداد والميناءحقق فريق نفط البصرة فوزاً كبيراً على ضيفه فريق أمانة بغداد 3 -0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «البصرة الدولي»، ضمن الجولة الثانية من دوري نجوم العراق لكرة القدم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شرطة دبي تستقبل وفداً من «أمريكية الشارقة»استقبل المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ختام ناجح لفعالية الجري الوردي في نادي زعبيل للسيداتكرمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيسة الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، الفائزات في الجري الوردي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕