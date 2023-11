وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع لكأس رابطة الاندية الانجليزية بعد هزيمة مذلة بثلاثية

وسجّل اهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النروجي مارتن أوديغارد هدفًا شرفيًا لأرسنال (90+6). وأعطى مدرب الـ"غانرز" الاسباني ميكيل أرتيتا، الذي يبدو أنّه يصب تركيزه على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقتًا للعب لعدد من البدلاء المعتادين، فيما غاب كل من ديكلان رايس العائد الى ملعب فريقه السابق وبوكايو ساكا وأوديغارد و الفرنسي ويليام صاليبا عن التشكيلة الاساسية.

وقد عاند الحظ أرسنال في فترات عدّة من المباراة، إذ وبخلاف مجريات المباراة حيث هيمن الضيوف على احصائيات الشوط الاول بشكل كامل، انتزع وست هام التقدم اثر ركلة ركنية أخطأ وايت في تشتيتها ودخلت مباشرة في مرمى فريقه (16).ودفع أرتيتا بلاعبيه البارزين في الشوط الثاني تباعا ولقي رايس استقبالا متفاوتا من قبل جماهير فريقه السابق.وسجّل البديل أوديغارد هدفا هامشيا في اواخر المباراة (90+6)، ليستمر سعي أرسنال لاحراز لقب المسابقة منذ ثلاثين عاما.

