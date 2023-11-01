محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن | صحيفة الخليج

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على منصة «إكس»: «بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة، لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها».
وقبيل وصول الموكب إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة بعلم المملكة الأردنية الهاشمية.
ويرافق الملك عبد الله الثاني خلال الزيارة، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن. كما يضم الوفد المرافق الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وزينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وجعفر حسان مدير مكتب الملك، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، ونصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة. (وام)
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