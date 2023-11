محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن | صحيفة الخليج

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك عبد الله الثاني إلى منصة الشرف ، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته.

وقبيل وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق"فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلا لوحة بعلم المملكة الأردنية الهاشمية. وكان في الاستقبال ..

