انطلاقة قوية للبطولة العالمية لمحترفي الجوجيتسو

واستهلت فعاليات البطولة الأكبر والأضخم على أجندة الجوجيتسو العالمية، منافساتها وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات، ونزالات شيقة جمعت الأطفال والبراعم واللاعبين من أصحاب الهمم على بساط البطولة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.
وشارك في منافسات الأربعاء اللاعبون من فئة الأطفال 1و 2 و 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض، يمثلون أندية وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم. وشهدت فعاليات اليوم الأول منافسات فئة الباراجوجيتسو لأصحاب الهمم من جميع الأحزمة، وتفاعلاً كبيراً من الجماهير في المدرجات على ضوء مهارات وفنون اللاعبين وقدراتهم على التحدي والإبداع.
وقال الظاهري من خلال ما شهدناه اليوم من منافسات، فإن البطولة في نسختها ال15 تواصل ترسيخ مكانتها منصةً فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم رياضة الجوجيتسو المتمثل بعضها في الشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح.
وتابع: تمثل منافسات فئة الباراجوجيتسو قيمة مضافة لمنافسات البطولة، وتتماشى مع جهود الدولة في تمكين فئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير البيئة النموذجية التي تساعدهم على النمو والتطور وتحقيق أهدافهم أسوة بالفئات المجتمعية المختلفة.
وأثنى ليفين على دور أبوظبي في تعزيز انتشار اللعبة حول العالم، وإفساحها المجال لأصحاب الهمم للمشاركة والتألق في أرقى بطولات الجوجيتسو العالمية.وأعرب عدد من أولياء أمور اللاعبين المشاركين في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم وبناتهم في المنافسات وفي هذا الإطار يقول: مبارك عبدالله المهري: «المهرجان يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة في توفير منافسات استثنائية تجمع بين الطابع الرياضي والمجتمعي ضمن أجواء فريدة تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة».
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WAMNEWS: 'الحي الرياضي' يستقطب جماهير 'أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو' بفعاليات متنوعةأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / مع انطلاقة منافسات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، اليوم الأربعاء، بدأ زوار الحدث في الاستمتاع بفعاليات 'الحي الرياضي'، خارج صالة النزالات الرئيسية في 'مبادلة أرينا' بمدينة زايد الرياضية.
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