أبوظبي تستقبل أول سفينة سياحية إيذانا ببدء موسم السياحة البحرية 2023-2024

وتماشياً مع التزام المجموعة بإثراء أجندة الفعاليات السياحية في أبوظبي، تستعد محطة أبوظبي للسفن السياحية لاستقبال أكثر من 7,000 زائر خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، وضمان توفير أعلى معايير الضيافة العالمية لهم. تجدر الإشارة إلى أن إدارة أعمال الرحلات البحرية، التابعة لقطاع الموانئ بالمجموعة وسعت عملياتها لتشمل البحر الأحمر، مع افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية في يناير2023.

