الملك تشارلز الثالث يشارك في قمة «COP28»

العالمية للعمل المناخي، والتي تعقد ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لدعوة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على طلب من حكومته.وخلال زيارته لدولة الإمارات، يعقد الملك تشارلز اجتماعات مع القادة الإقليميين، قبل مؤتمر الأطراف COP28. (وام)
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