جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية تنظم حفلها السنوي

شهد الحفل حضور إيمان راشد سيف، مدير عام إدارة التثقيف الصحي، والمهندسة خولة عبد العزيز النومان، رئيسة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، والمديرين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلي الجهات الراعية والداعمة وكافة الموظفات والمتطوعات وخريجات الدفعة ال 17من متدربات برنامج المرشدات.

أشارت المهندسة خولة عبد العزيز النومان، خلال الكلمة التي ألقتها في الحفل: «تنظم الجمعية هذا اللقاء السنوي ال 23، احتفاءً بإنجازات الجمعية التي تحققت خلال العام، وكذلك الجهود المبذولة في رفع مستوى الوعي عن الرضاعة الطبيعية، وتقديم الدعم للأمهات خلال مرحلة الإرضاع ما ساهم في تغيير صحة الأفراد نحو الأفضل، وستسعى الجمعية إلى بذل المزيد من العطاء والعمل الدؤوب نحو تحقيق أهدافها التي تُركز على دعم الأم والطفل، للوصول إلى مجتمع صحي ومستدام من خلال المبادرات التي تسعى إلى ترسيخ ممارسة الرضاعة...

وأضافت خلال كلمتها أن الدور الرئيسي للجمعية يتمثل في إقامة شبكات دعم بين الأمهات، للمساهمة في نشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتقديم المحاضرات التوعوية والتثقيفية، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية عبر مجموعة من الخدمات والفعاليات التي شاركت فيها هذا العام نحو 70 متطوعة، وبلغ عدد الساعات التطوعية4597 ساعة تطوعية، إلى جانب خدمة الاستشارات للأمهات، فضلاً عن خدمة تأجير وبيع أجهزة ومستلزمات الرضاعة الطبيعية للأمهات، وكذلك تقديم الدعم المالي لحالات المرضى المعسرين من الأطفال بقيمة 69039...

