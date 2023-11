«نيويورك أبوظبي» تحتضن 80 مركزاً بحثياً

وقالت، خلال تصريحات إعلامية في مقر الجامعة بأبوظبي، أمس الأربعاء، إن أعداد الطلبة المواطنين الإماراتيين في الجامعة ارتفعت إلى 24% من إجمالي الطلبة، حيث كانت تحتضن الجامعة في عام 2019 نحو 1350 طالباً، وارتفع العدد ليصل إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة، وتحتضن الجامعة طلبة من 124 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس يبلغ 360 أستاذاً جامعياً.

وعلى صعيد متصل، تشترك الجامعة مع تايمز للتعليم العالي في إطلاق قمة تايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستعقد في 13 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28» في الإمارات، وتتناول القمة التي تحمل شعار «الابتكار في عصر التغيرات» مساهمة الجامعات في مجالات الاستدامة. وتتضمّن فعاليات القمة إعلان الفائزين بجائزة قمة تايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، احتفاء بأبرز نجاحات قطاع الجامعات في هذه المنطقة.

وقال نيك ديفيس، رئيس تصنيف التايمز للشرق الأوسط وإفريقيا: «تسرّنا عودة قمة تايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى دولة الإمارات للمرة الأولى، منذ عام 2016».

