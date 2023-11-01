ماكرون لرئيس كازاخستان: نأمل استكمال وتسريع شراكتنا الاستراتيجية

وقال ماكرون، وهو يقف الى جانب نظيره الكازاخستاني قاسم جومات توكاييف إن «قوة (شراكتنا) تثبت التوجهات الاستراتيجية الجيدة التي تم اتخاذها، ولكن (أيضاً) الحاجة إلى استكمالها وتسريعها، وهو المغزى من زيارتي هذه» والعقود الموقعة بهذه المناسبة.
وأشاد الرئيس الفرنسي بـ«رفض» كازاخستان سلوك «طريق التبعية خلف بعض القوى»، في حين أن كازاخستان حليفة لموسكو وقريبة من بكين. وقال «لا أقلل من شأن الصعوبات الجيوسياسية، والضغوط... التي قد تتعرضون لها»، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا ومسألة «الالتفاف على العقوبات» المفروضة على موسكو.
على غرار جمهوريات آسيا الوسطى الأخرى، حافظت كازاخستان على موقف دبلوماسي متوازن، فأبقت على علاقات جيدة مع روسيا، ومع الدول الغربية في آن واحد. وأضاف ماكرون «أنتم تقودون هذا المسار القاضي بشق طريق لبلدكم يرفض أن يكون طريق التبعية لعدد قليل من القوى».وأكد الرئيس الفرنسي أن «هذه الفلسفة مألوفة لدى فرنسا. نحن نحب أن نختار أصدقاءنا، ونحترمهم بصورة دائمة، ونكون موجودين عندما يحتاجون إلينا ونحترم استقلالهم».
وشدد على أنه «في عالم تسعى فيه القوى العظمى للهيمنة من جديد، ولم يعد من الممكن فيه التكهن بسلوك القوى الإقليمية، من الجيد أن يكون لديك أصدقاء يعتمدون هذه الفلسفة». وسعت كازاخستان إلى تعزيز العلاقات مع الدول الغربية والصين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
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