الملك تشارلز الثالث يحضر مؤتمر الأطراف كوب 28 في الإمارات

وسيلقي الملك كلمة افتتاحية في هذه القمة، وأثناء زيارته إلى الإمارات، سوف ينتهز الملك الفرصة لعقد لقاءات مع قيادات المنطقة، عشية انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28. وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في بيان تلقت "البيان" نسخة منه، عشية انطلاق قمة العمل المناخي الدولية، سوف يحضر الملك تشارلز حفل استقبال لإطلاق "منتدى الأعمال والعمل الخيري المتعلق بالمناخ" الأول في كوب 28. هذا المنتدى، الذي يستمر ليومين بموازاة قمة العمل المناخي العالمي، تستضيفه رئاسة كوب 28 في شراكة استراتيجية مع مبادرة الأسواق المستدامة.
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WAMNEWS: سفير الأردن لـ'وام' : العلاقات الأردنية الإماراتية نموذج يحتذىسفير الأردن لـ'وام' : - العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام.- الإمارات شريك في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في الأردن.- كلنا ثقة في قدرة الإمارات على إنجاح مؤتمر الأطراف COP28.- الأردن يتطلع لمشاركة فاعلة في مؤتمر الأطراف COP28 . من / منصور عامر .
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