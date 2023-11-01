الملك تشارلز الثالث يشارك في القمة العالمية للعمل المناخي خلال 'COP28'

يشارك ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث،، يوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023 في حفل افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي، والتي تعقد ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبناء على طلب الحكومة البريطانية.وخلال زيارته لدولة الإمارات؛ يعقد الملك تشارلز اجتماعات مع القادة الإقليميين، قبل مؤتمر الأطراف (COP28).

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