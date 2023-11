عجوز يحاول تطليق زوجته منذ 27 عامًا ويفشل

وليس سراً أن الطلاق موضوع محظور في الهند، وهي دولة لا يتم فيها عادةً إلغاء الزواج القانوني إلا في حالات وجود دليل واضح على العنف أو القسوة من قبل أحد الزوجين. وكثيراً ما تجبر الضغوط الأسرية والاجتماعية الناس على الاستمرار في زيجات غير سعيدة، ولكن حتى عندما يطلب أحدهم الطلاق، نادراً ما تمنحه المحاكم هذا الحق.

وفي قضية تصدرت عناوين الأخبار مؤخرا، ونشر ملخصها موقع "أوديتي" رفضت المحكمة العليا في الهند، مرة أخرى، طلب ضابط متقاعد وطبيب مؤهل يبلغ من العمر 89 عامًا، محاولته لتطليق زوجته البالغة من العمر 82 عامًا، وهي معلمة متقاعدة، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

و كان الزواج بين نيرمال سينغ بانيسار البالغ من العمر 89 عامًا وزوجته بارامجيت كور بانيسار، البالغة من العمر الآن 82 عامًا، جرى في عام 1963. ورزقا بثلاثة أطفال - ابنتان وصبي. كان نيرمال يخدم في الجيش الهندي وكانت زوجته معلمة في المدرسة المركزية في أمريتسار، وعلى الرغم من أنهما عاشا حياة شيقة، إلا أن الطرفين اعتبرا زواجهما "طبيعيًا" حتى يناير من عام 1984، عندما تم تعيين ضابط القوات الجوية في منطقة أخرى.

ويدعي الزوج أن زوجته رفضت الانضمام إليه هناك، وفضلت بدلاً من ذلك العيش مع والديها ثم مع ابنهما. وعلى الرغم من المحاولات العديدة لحل خلافاتهما، إلا أن الزواج انهار، وفي عام 1996 تقدم الزوج بطلب الطلاق في المحكمة الجزئية. وبعد أربع سنوات، حصل على حكم لصالحه، ولكن تم إلغاء هذا الحكم بسرعة بعد استئناف قدمته الزوجة، التي قالت إنها بذلت قصارى جهدها للحفاظ على "علاقتهما المقدسة".

ومنذ ذلك الحين، يحاول الرجل الهندي، الذي تقاعد من القوات الجوية الهندية في عام 1990، الحصول على طلاقه. في وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاضيان بأنه على الرغم من أن زواج الزوجين كان "غير قابل للإصلاح"، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لتبرير الطلاق. وخلص القاضيان إلى أنه "لذلك، لن يكون من المرغوب فيه قبول صيغة "انهيار الزواج بشكل لا رجعة فيه" كصيغة مقيدة لمنح تخفيف الطلاق".

