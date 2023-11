تعاون بين مكتبة محمد بن راشد والمكتبة الوطنية الصينية

من جانبها، قالت هو رُي جوان، إن المكتبة الوطنية الصينية تحتوي على مجموعات قيّمة من الكتب العربية النادرة، سواء كانت سمعية أو رقمية، وبمختلف الصيغ التي تتناسب مع احتياجات وتطلعات شرائح المجتمع المختلفة، وتلبي احتياجات الباحثين في مختلف المجالات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تعاون بين «الدفاع» وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكوميةوقعت وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: تعاون بين 'محمد بن راشد للإسكان' و'ايه آي سمارت' لتوفير حلول ذكية لسكان دبيدبي في 31 أكتوبر / وام / وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية استراتيجية مع شركة 'ايه آي سمارت' لتجارة نظم وأجهزة الاتصال ، تهدف إلى توفير خصومات تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من الخدمات بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إعلان بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الجاليات اليومانطلقت، أمس الاثنين، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، التصفيات النهائية لفئة الجاليات، ضمن الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أحمد بن محمد: هدفنا أن تصبح دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالمبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يوجه بتعيين خريجين إماراتيين مبتعثين في مؤسسات حكومة دبيقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بدء التصويت للناشئين في «جائزة الإبداع الرياضي»أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن اختيار

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕