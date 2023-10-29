«شخبوط الطبية» تدعم مريضات سرطان الثدي

الفعالية أقيمت في نادي أبوظبي للسيدات وجمعت مريضات سرطان الثدي وطبيباتهن المتخصصات. من المصدراستضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية «مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي»، بمشاركة المريضات وطبيباتهن، تلاها تنظيم سلسلة من الأنشطة الإبداعية، في إطار مبادرة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لسرطان الثدي، تحت شعار «صحتك تستحق».

جمعت الفعالية، التي أقيمت في نادي أبوظبي للسيدات، مريضات سرطان الثدي وطبيباتهن المتخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبدأت الفعالية بجلسة للدعم والمساندة، ما أتاح الفرصة للمريضات اللواتي يواجهن التحديات والمعاناة نفسها للتعبير عن مشاعرهن، ومشاركة تجاربهن خلال رحلة العلاج، ضمن مساحة آمنة وداعمة، ثم تلتها ساعة من الأنشطة الإبداعية، شملت جلسة رسم، وورشة عمل بالأحجار العطرية، وجلسة يوغا للتعافي بتقنيات التأمل بالصوت.

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