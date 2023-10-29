تلوث الهواء يسبب سرطان الثدي | صحيفة الخليج

، أن النساء اللاتي يعشن في المدن معرضات للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 28% أكثر من اللاتي يعشن في المناطق الريفية.

وقال البروفيسور تشارلز سوانتون، نائب مدير المعهد، والباحث الرئيسي في الدراسة: «أثبتت دراسات سابقة أن اللواتي يعشن في المناطق الحضرية أكثر عرضة للإصابة بالمرض، مقارنة بالنساء في المناطق الريفية، ويعتقد أنه ناتج عن وصول الهواء الملوث، وجزيئات البلاستيك الدقيقة إلى مجرى الدم».

وأضاف: «تشخص سنوياً 55000 امرأة بسرطان الثدي في بريطانيا، بلد الدراسة، ويزداد خطر تطوره مع تقدم العمر، حيث إن كل ثمان من أصل عشر حالات فوق سن الـ 50 مصابات بالمرض، ويكون البعض أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بالمرض أيضاً، وأن السمنة تزيد من فرص الإصابة بالمرض». headtopics.com

وتابع: «أظهرت بياناتنا وجود ارتباط كبير بين التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، في المنزل والعمل، وخطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث إن جزيئات الهواء الملوث تزيد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق اختراق الرئة ثم مجرى الدم».

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