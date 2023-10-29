الرئيس الإقليمي لـ«جي إل إل» العالمية لـ« البيان »: دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين العقاريين

أكد جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية العالمية «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دبي وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين والمطورين.

وفي ما يخص المشروعات المستقبلية، تحقق دبي قفزات نوعية نحو التنمية المستدامة عبر مبادرات ترتكز على ممارسات التشييد المستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على البيئة. وينسجم هذا مع التوجهات العالمية، ويسهم في ترسيخ دبي مدينة تنتهج عقلية تقدمية وتلتزم بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأشار إلى أن مبيعات الوحدات السكنية في الخريطة في دبي اليوم تحافظ على زخمها مدعومةً بتنامي ثقة المستثمرين والإقبال القوي على المشروعات التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة. headtopics.com

وتستقطب دبي كونها وجهة عالمية طيفاً واسعاً من السكان والمقيمين الباحثين عن فرص العمل والحياة الراقية والبيئة الحاضنة للأعمال، ويتطلب هذا النمو السكاني زيادة في المساحات السكنية والتجارية، ما يخلق الحاجة إلى مشروعات التطوير العقاري، وخاصة أن مكانة الإمارة مركزاً تجارياً عالمياً وبيئتها الاستثمارية المواتية تستقطب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت إلى أنه في سوق الوحدات السكنية، من المقرر تسليم 13 ألف وحدة سكنية إضافية في دبي بحلول نهاية العام، تلبيةً للطلب المتزايد على الوحدات الفاخرة عالية الجودة ضمن المجتمعات متعددة الاستخدامات، ويواصل قطاع الوحدات السكنية تحقيق نشاط قوي في مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية في الخريطة، فيما شهد قطاع المكاتب زيادة في الطلب على المكاتب المرنة في الجائحة مع نمو العمل من بُعد والعمل من المنزل. headtopics.com

وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية، أوضح ألان أن فترة الجائحة شهدت تحولاً كبيراً في الطلب على الفلل ومنازل تاون هاوس مع تفضيل المستثمرين والباحثين عن منازل الوحدات السكنية الأكبر حجماً في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات، أما في قطاع منافذ التجزئة، فقد استدرك مالكو المراكز التجارية التغير الحاصل في عادات إنفاق المستهلكين وتفضيلاتهم، فدفع الطلب على التجارب المبتكرة الجديدة مديري هذه المراكز إلى البحث عن مفاهيم جديدة وفريدة من نوعها.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

دبي.. ملتقى مذاقات عالمية في مركزي القهوة والشاييلعب مركزا القهوة والشاي في «جبل علي» التابع ل«مركز دبي للسلع المتعددة» دوراً رئيسياً في تكريس مكانة دبي باعتبارها لاعباً محورياً في سلسلة التوريد العالمية. اقرأ أكثر ⮕

إعلان الفائزين في مهرجان دبي لمسرح الشبابأعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ 14 لمهرجان دبي لمسرح الشباب، مساء أمس السبت، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان... اقرأ أكثر ⮕

اختتام مهرجان دبي لمسرح الشباب الـ 14' وتكرم مبدعيهدبي في 29 أكتوبر / وام / اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة' فعاليات 'مهرجان دبي لمسرح الشباب' في نسخته الـ 14، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم فرسان المسرح، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، التي استضافت 6 عروض مسرحية مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق مسرح دبي الأهلي ودبي الوطني وجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح... اقرأ أكثر ⮕

محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهوريةهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد يشيد بنتائج أصحاب الهمم في «البارالمبية الآسيوية»أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالنتائج المميزة اقرأ أكثر ⮕

«نسائية» دبي تزف عشر عرائس في «زفة حراير»برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي... اقرأ أكثر ⮕