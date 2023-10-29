الرئيس الإقليمي لـ«جي إل إل» العالمية لـ« البيان »: دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين العقاريين

أكد جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية العالمية «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دبي وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين والمطورين.
وفي ما يخص المشروعات المستقبلية، تحقق دبي قفزات نوعية نحو التنمية المستدامة عبر مبادرات ترتكز على ممارسات التشييد المستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على البيئة. وينسجم هذا مع التوجهات العالمية، ويسهم في ترسيخ دبي مدينة تنتهج عقلية تقدمية وتلتزم بناء مستقبل أكثر استدامة.
وأشار إلى أن مبيعات الوحدات السكنية في الخريطة في دبي اليوم تحافظ على زخمها مدعومةً بتنامي ثقة المستثمرين والإقبال القوي على المشروعات التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة. headtopics.com
وتستقطب دبي كونها وجهة عالمية طيفاً واسعاً من السكان والمقيمين الباحثين عن فرص العمل والحياة الراقية والبيئة الحاضنة للأعمال، ويتطلب هذا النمو السكاني زيادة في المساحات السكنية والتجارية، ما يخلق الحاجة إلى مشروعات التطوير العقاري، وخاصة أن مكانة الإمارة مركزاً تجارياً عالمياً وبيئتها الاستثمارية المواتية تستقطب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفت إلى أنه في سوق الوحدات السكنية، من المقرر تسليم 13 ألف وحدة سكنية إضافية في دبي بحلول نهاية العام، تلبيةً للطلب المتزايد على الوحدات الفاخرة عالية الجودة ضمن المجتمعات متعددة الاستخدامات، ويواصل قطاع الوحدات السكنية تحقيق نشاط قوي في مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية في الخريطة، فيما شهد قطاع المكاتب زيادة في الطلب على المكاتب المرنة في الجائحة مع نمو العمل من بُعد والعمل من المنزل. headtopics.com
وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية، أوضح ألان أن فترة الجائحة شهدت تحولاً كبيراً في الطلب على الفلل ومنازل تاون هاوس مع تفضيل المستثمرين والباحثين عن منازل الوحدات السكنية الأكبر حجماً في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات، أما في قطاع منافذ التجزئة، فقد استدرك مالكو المراكز التجارية التغير الحاصل في عادات إنفاق المستهلكين وتفضيلاتهم، فدفع الطلب على التجارب المبتكرة الجديدة مديري هذه المراكز إلى البحث عن مفاهيم جديدة وفريدة من نوعها.