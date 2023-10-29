«جاهزية» تدشن أول أكاديمية لطب الكوارث في الدولة

، تستهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة تأهبها وجاهزيتها للاستجابة الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والازمات عبر منهج موحد ومعتمد دولياً من أبرز المراكز والجامعات العالمية وباستخدام وحدات تدريبية متنقلة ومستشفيات ميدانية متحركة في نموذج مبتكر في مجال التدريب الطبي التخصصي.

ويأتي التدشين الرسمي للأكاديمية تحت شعار «معاً لجاهزية وطنية طبية موحدة ومعتمدة» انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبنّي مبادرات مبتكرة تعمل على دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة بتوفير برامج تدريبية تخصصية وتأهيل فرق طبية احتياطية مدربة وصناعة قادة من الكوادر الوطنية الصحية وذلك بمبادرة «جاهزية» التي أسسها رسمياً عام 2020 مكتب «فخر الوطن» وأطباء الامارات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» واعتمدتها وزارة الصحة وهيئة الصحة أبوظبي ودائرة...

كما يأتي إطلاق الأكاديمية بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب 5 آلاف من الأطباء والممرضين والمسعفين من العاملين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، عبر ثلاثة برامج استراتيجية للجاهزية والاستجابة والتمكين وتتضمن برنامج الامارات للجاهزية الطبية «جاهزية» وبرنامج الامارات للاستجابة الطبية «استجابة» وبرنامج الامارات للتطوع الصحي والتمكين المجتمعي «تمكين» في بادرة هي الأولى في المنطقة أسهمت بشكل فعال في الارتقاء بقطاعات الدولة الصحية الحكومية... headtopics.com

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي، رئيس اطباء الامارات، الرئيس التنفيذي لبرنامج «جاهزية»، عميد أكاديمية طب الكوارث، أن الأكاديمية مؤسسة تعليمية لا تهدف الى الربح، أسست بمبادرة من ائتلاف من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، ويشرف عليها مجلس أمناء من كبار الخبراء في طب الكوارث وبإدارة من المؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب»، وتهدف الى بناء قدرات خط الدفاع الأول والارتقاء بالخدمات الصحية بتبني مبادرات مبتكرة في مجال التدريب الطبي التخصصي وتأسيس مراكز للتميز في طب...

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