مدينة شخبوط الطبية تدعم مريضات سرطان الثدي

استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في الرعاية المعقدة بالإمارات، والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، «مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي» بمشاركة المريضات وطبيباتهن، تلتها سلسلة من الأنشطة الإبداعية، وذلك في إطار مبادرة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لسرطان الثدي تحت شعار «صحتك تستحق».
وجمعت الفعالية التي أقيمت في نادي أبوظبي للسيدات، المريضات وطبيباتهن المتخصصات في المدينة، وبدأت بجلسة للدعم والمساندة، ما أتاح الفرصة للمريضات، اللواتي يواجهن نفس التحديات والمعاناة، للتعبير عن مشاعرهن ومشاركة تجاربهن خلال رحلة العلاج ضمن مساحة آمنة وداعمة، ثم تلتها ساعة من الأنشطة الإبداعية، شملت جلسة رسم وورشة عمل بالأحجار العطرية وجلسة يوغا للتعافي بتقنيات التأمل بالصوت.
وتحرص مدينة الشيخ شخبوط الطبية على تقديم رعاية متكاملة تتمحور حول المريضة وتوفر أعلى معايير الرأفة والتعاطف، وتشكّل هذه المبادرة، التي تسعى لمعالجة التأثيرات العاطفية والبدنية للسرطان على المريضات، دليلاً على التزام المستشفى بتوفير نهج شامل ومتكامل لرعاية المريضات. headtopics.com
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مدينة شخبوط الطبية تستضيف 'مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي'أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية 'مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي' بمشاركة المريضات وطبيباتهن ، تلتها تنظيم سلسلة من الأنشطة الإبداعية وذلك في إطار مبادرة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لسرطان الثدي تحت شعار 'صحتك تستحق'. اقرأ أكثر ⮕