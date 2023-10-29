نابولي يعدل تأخره ويفرض التعادل على ميلان في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

أضاع ميلان فوزا ثمينا كان في متناوله أمام مضيفه نابولي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر، ليتعادل معه 2 / 2، الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (دييجو مارادونا) بتقدم ميلان بهدفين نظيفين حملا توقيع نجمه الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقتين 22 و31 على الترتيب. وانتفض نابولي خلال الشوط الثاني، الذي نجح خلاله في إدراك التعادل، بعدما أحرز هدفين سجلهما ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز وانتزاع النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة. وبقي ميلان، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام يوفنتوس في المرحلة الماضية، في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف جاره اللدود إنتر، الذي يتربع على القمة. headtopics.com

في المقابل، أصبح في رصيد نابولي، الذي توج باللقب في الموسم الماضي، 18 نقطة في المركز الرابع، ليواصل بذلك نزيف النقاط الذي يعاني منه منذ انطلاق الموسم الحالي، ويبتعد خطوة جديدة عن دائرة المنافسة على الصدارة.

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