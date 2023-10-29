رفع رصيده إلى 23 نقطة..يوفنتوس يفوز على فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

واصل يوفنتوس مسلسل انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على فيرونا في الجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز تورينو على مضيفه ليتشي 1-0 وتعادل ساسولو مع بولونيا 1-1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم إلى الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان، وتجمد رصيد فيرونا عند 8 نقاط.

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