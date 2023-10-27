توتنهام يفوز على بالاس ويتقدم بفارق 5 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي

وسع توتنهام هوتسبير الفارق إلى خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه كريستال بالاس ليواصل الفريق بدايته الخالية من الهزائم للموسم الجمعة.

كانت المباراة متكافئة في الشوط الأول بين فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو ومنافسه بالاس لكن توتنهام سيطر على الأمور بمجرد أن سجل جويل وارد هدفا عكسيا في مرماه ليمنح توتنهام التقدم مباشرة بعد الاستراحة. ثم سجل قائد توتنهام سون هيونج-مين هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بعد 66 دقيقة ليحسم نقاط المباراة وهيمن الفريق الزائر حتى سجل جوردان أيو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح بالاس.

وشارك جيمس ماديسون في كلا الهدفين حيث تألق لاعب ليستر سيتي السابق مرة أخرى بشكل رائع مع الفريق الزائر. ورفع الفوز الثامن لتوتنهام في عشر مباريات رصيده إلى 26 نقطة وهي أفضل بداية له لموسم بدوري الأضواء منذ موسم 1960-1961. headtopics.com

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