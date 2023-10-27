الجحيم بانتظار «خائن إنتر ميلان» في سان سيرو

يستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق إنتر متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم، الأحد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العاشرة.

كان المهاجم البلجيكي معبوداً لجماهير إنتر عندما ساهم في احرازه بطولة الدوري الإيطالي عام 2021، قبل ان يتم بيعه إلى تشيلسي الإنجليزي في الصيف ذاته في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو، في محاولة من مسؤولي إنتر لتخفيف اعباء الديون التي كان يرزح النادي تحتها.

ورغم الصعوبات التي واجهها لوكاكو في عودته الثانية إلى إنتر بسبب الإصابات المتكرّرة التي تعرّض لها، حيث لعب إلى حد كبير دوراً ثانوياً للمهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو، تعهّد إنتر بمحاولة التوقيع معه بشكل دائم. headtopics.com

أدّت تلك المناورة إلى توتر العلاقات بين لوكاكو وأنصار الفريق والنادي الذي أعرب مسؤولوه عن غضبهم ازاء تصرفات لوكاكو، حتى ان مهاجم إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس أعرب عن صدمته بسبب سلوك شريكه السابق في خط المقدمة وقال حينها «بعد كل ما مررنا به على مر السنين، وكل التجارب التي عشناها، شعرت بخيبة أمل».

بدوره، حقق لوكاكو انطلاقة جيّدة في صفوف روما تحت اشراف مدرّبه السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث سجّل 8 أهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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