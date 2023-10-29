بفوزه على نظيره الغاني ..منتخب الإمارات يتأهل لدور الـ16 بمونديال كرة القدم المصغرة“ميني فوتبول”

تأهل منتخب الإمارات لدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة “ميني فوتبول”، بفوزه على نظيره الغاني 2- صفر اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى.

وسجل هدفي المباراة محمد سرواشي، ومحمد جاسم، ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع منتخب كازاخستان، قبل مواجهتهما بعد غدِ الاثنين، على صدارة المجموعة. وتستضيف الإمارات البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، من 26 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل في إمارة رأس الخيمة بمشاركة 32 منتخباً.

وأكد سرمد الزدجالي المشرف الإداري على منتخب الإمارات أن التأهل لدور الـ16 خطوة جيدة في أول مشاركة للمنتخب بالبطولة، مع أهمية الفوز في المباراة المقبلة على كازاختستان، وإظهار المستوى الفني الجيد على غرار ما حدث في مباراتي الهند وغانا. headtopics.com

وأضاف " نحن أمام واقع جديد بخصوص هذه الرياضة، والشغف الذي كان واضحاً من خلال التنافس القوي بين المنتخبات المشاركة في الجولتين الأولى والثانية، يمنح البطولة مؤشرات مهمة على إمكانية

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

منتخب الإمارات يتأهل لدور الـ16 بمونديال كرة القدم المصغرةرأس الخيمة في 28 أكتوبر / وام / تأهل منتخب الإمارات لدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة “ميني فوتبول”، بفوزه على نظيره الغاني 2- صفر اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى. اقرأ أكثر ⮕

منتخب الإمارات يواجه نظيره الغاني غداً في 'مونديال' كرة القدم المصغرةرأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / يتطلع منتخب الإمارات لحسم تأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم المصغرة 'ميني فوتبول' عندما يواجه نظيره الغاني غداً السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور التمهيدي، بعد فوزه أمس على نظيره الهندي 1-0، في افتتاح البطولة. اقرأ أكثر ⮕

«أبيض الشاطئية» يهزم تركيا في بطولة نيومحقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على نظيره المنتخب التركي بنتيجة 4-2، وذلك في المباراة التي جرت الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة اقرأ أكثر ⮕

منتخب كرة القدم الشاطئية يتوج ببرونزية 'دولية نيوم'السعودية في 28 أكتوبر / وام / أحرز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية برونزية بطولة “نيوم الدولية” بالمملكة العربية السعودية، بفوزه على المنتخب الألماني 3-2، اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.سجل أهداف المنتخب الوطني .. عبدالله عباس، وعلي محمدي، ووليد بشر. اقرأ أكثر ⮕

منتخب 'الشاطئية' يفوز على نظيره التركي وينافس على البرونزية في 'دولية نيوم'الرياض في 27 أكتوبر / وام / فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على نظيره التركي (4-2)، بالجولة الثالثة الأخيرة في المجموعة الثانية ببطولة 'نيوم الدولية' بالسعودية. سجل للمنتخب الوطني، كل من علي محمدي (هدفين)، وعبدالله عباس، ووليد بشر. اقرأ أكثر ⮕

الكلاسيكو.. هكذا تحولت مباراة برشلونة ضد ريال مدريد إلى المنافسة الأشهر في كرة القدمتتجه أنظار محبو كرة القدم... اقرأ أكثر ⮕