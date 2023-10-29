وقوف مخالف

إيقاف المركبات على الأرصفة سلوك غير لائق، يشوّه المنظر الحضاري العام للمدينة، ويحرم المشاة حقهم الطبيعي في استخدام الرصيف بأمان، فضلاً عن أنه مخالفة مرورية تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. لذلك يرجى من المسؤولين في البلديات وإدارات المرور تكثيف الرقابة وحملات التوعية بالآثار السلبية لمثل هذه السلوكيات وانعكاساتها على أفراد المجتمع كافة.

إيقاف المركبات على الأرصفة سلوك غير لائق، يشوّه المنظر الحضاري العام للمدينة، ويحرم المشاة حقهم الطبيعي في استخدام الرصيف بأمان، فضلاً عن أنه مخالفة مرورية تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. لذلك يرجى من المسؤولين في البلديات وإدارات المرور تكثيف الرقابة وحملات التوعية بالآثار السلبية لمثل هذه السلوكيات وانعكاساتها على أفراد المجتمع كافة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدوليقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود اقرأ أكثر ⮕

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدوليموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد' يُحذّر: سرعة الرياح تصل إلى 55 كم/ستابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

البحث عن الرزق بين النفايات.. 'صور'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

كاريكاتيرتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

سباق الزوارق على الجليد .. بالصورتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕