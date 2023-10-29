أتلتيكو مدريد يفوز على ألافيس بثنائية ويقفز للمركز الثالث بالدوري الإسباني

قفز فريق أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 والأولى من الوقت بدل الضائع من هذا الشوط. وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق أندير جيفارا.

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام برشلونة، فيما توقف رصيد ألافيس عند تسع نقاط في المركز السابع عشر. وأصبح هذا الانتصار هو الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها. headtopics.com

فيما أصبحت هذه الهزيمة هي السادسة لألافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث.

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