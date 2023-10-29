الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في وزن الثقيل يهزم نجانو بالنقاط في مواجهة مثيرة

فاز الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي على فرنسيس نجانو بطل وزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في السعودية والتي تمثل نتيجتها مفاجأة كبيرة بكل المقاييس.وبصعوبة أفلت فيوري الذي لم يعرف طعم الهزيمة من تجرع الخسارة لأول مرة خلال مسيرته المتميزة أمام المنافس البالغ من العمر 37 عاما والذي لم يسبق له ممارسة الملاكمة على مستوى الاحتراف لكنه رغم ذلك استمر طوال الجولات العشر بكل ثبات.

وأسقط نجانو وهو كاميروني-فرنسي منافسه البريطاني أرضا في الجولة الثالثة بضربة خطافية بيسراه. ورغم نجاح فيوري (35 عاما) في النهوض والاستمرار إلا أنه أدرك مدى قوة المنافس وخطورته. ومنح اثنان من القضاة فيوري الفوز بنتيجة 96-93 و95-94 بينما منح القاضي الثالث نجانو الفوز بنتيجة 95-94."إنه مقاتل شرس وهو ملاكم أفضل كثيرا مما توقعناه. إنه رجل صعب المراس وصاحب لكمات قوية وأنا أحترمه كثيرا.وقال نجانو "معسكري التدريبي عمره ثلاثة أشهر ونصف فقط ولعبت وأنا مصاب لكني رغم ذلك لا أريد الحديث عن أعذار. سأرى ما يمكنني القيام به الآن وتحسين أدائي والعودة بصورة أفضل.

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