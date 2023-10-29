المضادات الحيوية فعالة في علاج نزلات البرد!.. الاعتقاد الخاطئ ينتشر حتى في اليابان

التاريخ:أظهر استطلاع رأي ياباني حديث أن 60% من السكان يعتقدون خطأ أن المضادات الحيوية فعالة في علاج نزلات البرد. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك يأتي مع تحذير الخبراء الطبيين من أن سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها يمكن أن يزيد من مقاومة مضادات الميكروبات.وينطبق الشيء ذاته على التهاب الحلق أو سيلان الأنف، وفقاً للمستشفى المركزي التابع للمركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو.

وفي الاستطلاع الذي أجري عبر الانترنت وشمل عينة من 500 شخص، قال ما يقرب من 67% من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إنهم يعتقدون أن المضادات الحيوية يمكنها مكافحة الفيروسات، بينما قال ما يقرب من 56% إنها قادرة على علاج نزلات البرد.

وفي دراسة منفصلة، ذكر نحو 63% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، أنهم يعتقدون أن المضادات الحيوية يمكن أن تعالج الالتهابات الفيروسية. وقالت الحكومة اليابانية إنها تشعر بالقلق إزاء مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تعد على نطاق واسع «وباء صامتاً» بين العاملين في المجال الطبي. headtopics.com

ووضعت الحكومة خطة عمل مدتها خمس سنوات في محاولة للتعامل مع المشكلة هدفها خفض الاستخدام اليومي للمضادات الحيوية لكل 1000 شخص بنسبة 15% مع العام الأخير من الخطة عن مستويات 2020.

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60 % في 'كوكب اليابان' يعتقدون أن المضادات الحيوية تعالج نزلات البردموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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