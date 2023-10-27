دي بور: مباراة الجزيرة أمام خورفكان صعبة

وقال دي بور: أتوقع مباراة صعبة لان تأخر خورفكان في المراكز يمنحه حافز لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه خاصة أنه يخوض المباراة على ملعبه ما يفرض على لاعبيه بذل مجهود مضاعف كل زمن المباراة.

وأكد مدرب الجزيرة الجاهزية للمباراة وذكر ان لاعبيه تدربوا بشكل جيد في الفترة الماضية وهنالك إصرار كبير على مواصلة النتائج الإيجابية. وأوضح دي بور إلى أن خورفكان فريق جيد،لافتاً إلى انه يلعب بخطوط لعب متقاربة ويعتمد على الهجمات المرتدة، وألمح إلى احتمال اجراء بعض التعديلات في طريقة لعبه على يد الجهاز الفني الجديد وهذا يجعله ينتظر المباراة ليعرف الأسلوب الذي سيعتمد عليه.

وأضاف: لدينا بعض الغيابات مثل خليفة الحمادي الموقوف بالأنذار الثالث ومن الغيابات المتوقعة أبوبكر كامارا لعدم الجاهزية البدنية و عمر تراوري بسبب الإصابة،لكننا في ذات الوقت نسترد جهود محمد العطاس الذي سيغطي على غياب خليفة الحمادي مع عودة كيبانو للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

أول فوز بالخمسة للوصل على حتا | صحيفة الخليجحقق الوصل فوزاً كبيراً وتجاوز تعادليه في الجولتين الماضيتين أمام خورفكان وعجمان بتخطيه مضيفه حتا بخمسة أهداف نظيفة اقرأ أكثر ⮕

صفير استهجان على روني بعد ثاني خسارةحصل أسطورة مانشستر يونايتد واين روني ولاعبوه في برمنغهام سيتي درجة أولى على نصيبهم من صفير استهجان الجمهور بعد خسارة ثاني مباراة بقيادة المدرب الجديد أمام هال سيتي اقرأ أكثر ⮕

مواجهة في مباراة البطائح وعجمان بين المدرب والمديرأكد الروماني رادوي مدرب البطائح على صعوبة مباراة فريقه أمام عجمان في دوري أدنوك والذي ظهر بشكل جيد مع مدربه الجديد إيسايلا. اقرأ أكثر ⮕

تعديل موعد لقاء الأهلي وصن داونز قبل المواجهة المرتقبةقرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، تعديل موعد مباراة الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي... اقرأ أكثر ⮕

«دي بي ورلد» تسرع كهربة عمليات الموانئ لتحقيق صافي صفر انبعاثاتأعلنت شركتا «إي بي إم تيرمينالز» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، الخميس... اقرأ أكثر ⮕

«دي بي ورلد» تسرع كهربة عمليات الموانئ لتحقيق صافي صفر انبعاثاتأعلنت شركتا «إي بي إم تيرمينالز» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، الخميس... اقرأ أكثر ⮕