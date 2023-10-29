الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع إندونيسيا لبناء مستشفى لأمراض القلب

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / وقّعت دولة الإمارات ، ممثلة بوزارة الخارجية ، اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بوزارة الصحة تتعلّق ببناء "مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب" في سولو تكنو بارك بمدينة سوراكارتا (جاوا الوسطى). ووقع الاتفاقية عن دولة الإمارات معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، وعن الحكومة الإندونيسية معالي الدكتور بودي جونادي صادقين، وزير الصحة.

من جانبه، قال معالي صادقين إن الدعم الذي تقدمه حكومة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في بناء مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب في سولو محل تقدير وامتنان.. يمكن لهذا التعاون أن يسرع تنفيذ الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وبشكل خاص علاج أمراض القلب في جميع مدننا.. ولذلك أود أن أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة وشعبها على مساهماتهم العظيمة في إندونيسيا نيابة عن الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي".

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