الملايين حول العالم ينتظرون إعلان «البطل السابع»

، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الكبرى من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة في 46 دولة، وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

تقول فاطمة: «والداي ومدرستي قدموا لي دعماً كبيراً لتشجيعي على القراءة، وتحدي القراءة العربي بالنسبة لي يمثّل بوابة نحو عالم بدأت أرى بصماته على شخصيتي، على كلماتي، على تفكيري.. بدأت ألحظ وأعي كم كان للتحدي من تأثير علي، كيف اقتادتني الكتب نحو عتبات التغيير.. كان تحدي القراءة العربي ولا يزال بوابةً تستوفد شتى المعارف التي تأبى نفسي إلا أن تنهل منها، بقراءة كتبٍ جديدة ولقاء قراء بأفكار مغايرة وعدسة مختلفة.. تحدي القراءة العربي سيكون بعد مئة عام شجرةً فارعة الطول هائلة الظل شديدة التفرع».

يقول عبد الله: «العلم واسع بحره، ونأخذ من كل شيء أحسنه، ولدي رسالة أريد أن أوصلها للجيل الصاعد، وقد بدأت بتحقيقها فعلاً من خلال تصويري للبرنامج التلفزيوني قصص وعبر.. رأيت النور في عمر الخامسة عندما بدأت بحفظ القرآن الكريم، فتملكني شغف القراءة وشاركت في تحدي القراءة في موسمه السادس فقرعت الباب ولم ألج، فعاودت الكرة في الدورة السابعة، وها أنا بطل قطر في تحدي القراءة». headtopics.com

تقول ملاك: «بدأت قصتي بحلم صغير بين كتبي، بالعزيمة استطعت أن أحقق هدفي، وأن أبلغ درجات السلم الأخيرة ليصبح لقب تحدي القراءة العربي على بعد خطوات مني».أحرز مصطفى محمد عبد الغني لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الأزهر الشريف من بين 2068650 طالباً وطالبة، بعد أن قرأ نحو 100 كتاب، حيث يعتبر القراءة وسيلة سفره إلى عوالم أخرى والتعرف إلى ثقافات جديدة، وقد أحب صحبة الكتاب منذ طفولته المبكرة.

مصدر قوتها وإلهامها هو القرآن الكريم، وقد حظيت بتشجيع كبير من قبل أبويها، وعلماها كما تقول، أن «الحياة لا تأتي ساطعة بالنور لتحقيق الآمال»، وكانت والدتها رفيقتها أثناء انتقاء الكتب.

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