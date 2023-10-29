6 فرق تُشارك في 'كأس البولو الوردي' للتوعية بمخاطر سرطان الثدي

أعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الامارات للبولو عن سعادته البالغة بالمشاركة الواسعة والايجابية لمحبي وعشاق رياضة البولو، وللسنة الخامسة على التوالي في كأس البولو الخيري للسيدات، والذي يحرص نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على اقامته بصفة سنوية قناعة باهمية الدور المجتمعي للنادي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي.

وقال الحبتور في تصريح صحافي انه يعتبر الكل فائز في هذه الكأس التي تحولت إلى مهرجان ذو اهداف سامية ونبيلة شارك فيها لاعبون محليون ومحترفون من المواطنين والمقيمين. وشهدت الكأس منافسات بين ست فرق، نصفها من النساء، واختتمت مساء بمزاد خيري تخللته فقرات عديدة بينها اختيار افضل فستان وردي والبحث عن الكوينز الوردي وفقرات عديدة أخرى. وأعربت الشيخة عليا آل مكتوم عن سعادتها بالمشاركة في الحدث البالغ الاهمية بالنسبة للسيدات دعما لهن في مواجهة أحد اخطر امراض العصر.

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