محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - الأردنية تاريخية وأخوية

حيث رحب سموه في بداية الجلسة بملك الأردن والوفد المرافق بين أهله وفي بلده الثاني دولة الإمارات، وتمنى له دوام الصحة والسعادة وللأردن الشقيق التقدم والازدهار، وأعرب سموه عن ثقته بأن زيارته تمثل دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك على جميع المستويات.
كما بحثا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشددين على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، بجانب ضمان إيصال المساعدات الإغاثية من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها بهذا الشأن، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والأردن، تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين، وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، ومذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة، وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن. وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات، معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومن الجانب الأردني زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الملك عبد الله الثاني إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارته.
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