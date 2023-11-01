محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية.. ونعمل معاً من أجل التنمية والاستقرار بالمنطقة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،"حفظه الله" عبر منصة إكس:"بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها"

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