محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نصر جديد يؤكد مكانة السعودية عالمياً .. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

«تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، تواصل المملكة التنمية والازدهار». وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي، ونجاح خليجي، ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة عالمياً، معرباً سموه عن أمله بأن يكون كأس 2034 هو أفضل نسخة في تاريخه. وقال سموه في تغريدة على حساب سموه على منصة «إكس»:

«استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي.. ونجاح خليجي جديد.. ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية.. أبدعت قطر في استضافتها لكأس العالم.. ونراهن على استضافة المملكة لأفضل نسخة في تاريخ الكأس..

بمثل هذه المناسبات العالمية تنهض المنطقة وتنمو وتزدهر.. ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة أوروبا الجديدة». وأضاف سموه: «كل التوفيق لإخواننا في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن أول من أمس أن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد 31 أكتوبر الماضي، وذلك بعد انسحاب أستراليا.

وأعلن «فيفا» في وقت سابق أن الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة نسخة 2030، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

