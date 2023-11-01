محمد بن زايد وملك الأردن يشددان على ضرورة حماية المدنيين ووقف التصعيد في غزة

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات، التي عقدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء في قصر الوطن في أبوظبي؛ حيث رحب سموّه في بداية الجلسة بملك الأردن والوفد المرافق بين أهله وفي بلده الثاني دولة الإمارات، وتمنى له دوام الصحة والسعادة، وللأردن الشقيق التقدم والازدهار؛ وأعرب سموّه عن ثقته بأن زيارة الملك عبدالله تمثل دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والتعاون المشترك على جميع المستويات.
وشدد الجانبان، في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك، لتحقيق السلام في المنطقة، انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.
كما أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة، لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين، وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره لدولة الإمارات، لدعمها المتواصل للأردن، وتطلعه إلى البناء على العلاقات المتجذرة بينهما في توسيع آفاق التعاون. وكتب ملك الأردن، كلمة في سجل كبار الزوار، أكد فيها متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على ترسيخها، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم.
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