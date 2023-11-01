محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية».

وأضاف سموه أن «العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها».

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