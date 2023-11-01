HEAD TOPICS

سفير الأردن لـ'وام' : العلاقات الأردنية الإماراتية نموذج يحتذى

wamnews1 min.

سفير الأردن لـ'وام' : - العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام.- الإمارات شريك في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في الأردن.- كلنا ثقة في قدرة الإمارات على إنجاح مؤتمر الأطراف COP28.- الأردن يتطلع لمشاركة فاعلة في مؤتمر الأطراف COP28 . من / منصور عامر .

أخبار مصدر

WAMNEWS

وأضاف أن المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة في القطاعات كافة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اكتب تعليق

Thank you for your comment.
Please try again later.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: انطباع كوري.. الإمارات دولة محورية في الشرق الأوسطأكد يو جيه سونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الإمارات أن العلاقات الإماراتية الكورية تطورت بشكل لافت
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: المري يحضر حفل السفارة التركية بيومها الوطنيأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / حضر معالي عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه شهادة توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'المحترفين' تعلن الفائزين في الجولة السادسة بمبادرة 'دوري الجماهير'أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة 'دوري الجماهير'، في الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رابطة المحترفين تعلن عن المرشحين لجوائز شهر أكتوبرأبو ظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، لشهر أكتوبر، وذلك لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'الجسمي' تستعرض تجربة الاستدامة الإماراتية لـ'الدراجات' بمؤتمر الاتحاد الدوليبروكسل في 30 أكتوبر / وام / استعرضت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عضو لجنة الدراجات للجميع بالاتحاد الدولي للدراجات، خلال مشاركتها بالنسخة الخامسة من منتدى الاتحاد الدولي للعبة، في بلجيكا، أفضل الممارسات التي تتبعها الإمارات في الاستدامة برياضة الدراجات، لبناء مجتمع رياضي وصحي.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رؤساء بنوك دولية لــ 'وام': 'COP28' يحمل آفاقاً واعدة لمستقبل مستداممن رامي سميح.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕