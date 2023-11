ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية

وسجّل الاوروغوياني داروين نونييس هدف الفوز للريدز (70)، بعدما كان الهولندي جاستين كلايفرت عادل النتيجة لاصحاب الارض (64) اثر هدف التقدم من مواطنه كودي خاكبو لليفربول (31).وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع لكأس رابطة الاندية الانجليزية بعد هزيمة مذلة

ثأر لخسارته نهائي المسابقة الموسم الماضي.. نيوكاسل يقصي مانشستر يونايتد من كأس رابطة الاندية الانجليزية

وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع لكأس رابطة الاندية الانجليزية بعد هزيمة مذلة بثلاثية

WAMNEWS: غدا.. منتخب الإمارات يواجه نظيره الروماني في ربع نهائي 'مونديال' كرة القدم المصغرةرأس الخيمة في الأول من نوفمبر / وام / يلتقي منتخب الإمارات نظيره الروماني غداً في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة (ميني فوتبول)، المقامة حاليا بإمارة رأس الخيمة.

ALKHALEEJ: الإمارات تواجه رومانيا في ربع نهائي مونديال الكرة المصغرةيلتقي منتخب الإمارات نظيره الروماني،الخميس، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة «ميني

ALKHALEEJ: الترجي يواجه الوداد والأهلي يلتقي صن داونز على تأشيرة التأهل لنهائي الدوري الأفريقيتتطلع كرة القدم العربية إلى إنجاز جديد «الأربعاء» من خلال جولة الإياب في الدور نصف النهائي من النسخة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي، وإمكانية الوصول إلى مواجهة عربية خالصة على لقب البطولة

DUBAISPORTSTV: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليًا الأربعاء.

ALKHALEEJ: ماني ينقذ النصر في كأس السعودية.. وجيرارد رأى أسوأ تحكيم منذ 1997قاد الدولي السنغالي ساديو فريق النصر السعودي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الاتفاق في الأول بارك بهدف دون مقابل

