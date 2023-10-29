فازت إمارة دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2024.

وجاء الإعلان عن ذلك أثناء زيارة وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لنسخة المنتدى لهذا العام، والتي استضافتها مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري. ويُعَدُّ المنتدى العالمي جزءاً من أنشطة "شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي" التي تُعتبر أهم شبكة تعاون دولية في وضع السياسات الخاصة بمجالات الفن والثقافة، حيث تُعنى الشبكة بدور الثقافة في المدن وتأسيس مراكز حضرية مستدامة، وتضم في عضويتها أكثر من 40 مدينة حول العالم تشكل الثقافة فيها أحد المحركات الرئيسية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

كما يسلّط منتدى المدن الثقافية العالمي الضوء على المدن الإبداعية التي تُسخِّر إمكانياتها في الاستثمار بالقطاع الثقافي والإبداعي، وتمتلك القدرة على استشراف المستقبل، وصنع السياسات الثقافية الهادفة إلى دعم وتطوير الأنشطة المتعلقة بالقطاع، إلى جانب استكشاف دور الثقافة الحيوي في ازدهار المدن، وإرساء أسس التنمية المستدامة. headtopics.com

وأشارت سموها إلى أهمية المنتدى كمنصة إقليمية تجمع الخبرات الثقافية والإبداعية والبحوث العالمية تحت مظلة واحدة شاملة، لمناقشة مستقبل الثقافة وإعادة تَصوُّر وتشكيل المدن من خلال الثقافة والإبداع، إلى جانب المساهمة في توحيد الجهود لتعزيز جودة حياة المجتمعات وجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التغيرات المستقبلية، مؤكدةً سموها أن الإمارة ستحرص على تنظيم المنتدى بالشكل الذي يدعم استراتيجيتها في أن تكون وجهةً عالميةً للنمو والازدهار، ومركزاً لتلاقي الثقافات وتواصل العقول إقليمياً وعالمياً.

ويضيء المنتدى العالمي في نقاشاته على المدن التي تستثمر في القطاع الثقافي والإبداعي، وتسعى لاحتضان ودعم المواهب والكفاءات ومنحها فرصة المساهمة في إعادة تشكيل المدن الإبداعية للمستقبل، كما يتيح لقادة المدن مساحة واسعة لتبادل الأفكار والمعرفة ووضع أجندة عالمية للتنمية الحضرية المستدامة، وتحقيق مفهوم الاستدامة في الصناعات الثقافية والإبداعية. headtopics.com

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دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024- المنتدى يُسلّط الضوء على مدن إبداعية تُسخِّر إمكانياتها في الاستثمار في القطاع الثقافي والإبداعي وتملك القدرة على استشراف المستقبل.- استكشاف دور الثقافة الحيوي في ازدهار المدن وإرساء أسس التنمية المستدامة من أبرز أهداف المنتدى. اقرأ أكثر ⮕

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