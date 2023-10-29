في غياب وزير الدفاع.. الصين تطلق منتدى بكين العسكري

أطلقت الصين الأحد، منتدى بكين شيانغشان، أكبر معرض سنوي للدبلوماسية العسكرية، على الرغم من غياب وزير الدفاع الذي يستضيف عادة مثل هذه الفعاليات.

وتأمل الصين أن تستخدم المنتدى للترويج لرؤية الرئيس شي جين بينغ لعالم أكثر أمناً، والتقارب مع الدول النامية في مواجهة زيادة التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها للحد من طموحاتها العسكرية. وتخوض روسيا وأوكرانيا حرباً في منذ عام 2022، تأخذ مركز الصدارة في المنتدى، وسيكون وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على جدول أعمال المنتدى كأول ضيف متحدث غداً الاثنين.وينعقد منتدى هذا العام في وقت حرج بالنسبة للصين في ظل غياب وزير الدفاع عن المشهد.

وأقالت بكين الثلاثاء، وزير دفاعها لي شانغ فو لكنها لم تعين بديلاً له، وذكرت رويترز الشهر الماضي أنه تم التحقيق مع لي، الغائب منذ شهرين، بتهمة الفساد. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد ومستوى المشاركين الأجانب، ومن بينهم 22 وزير دفاع و14 قائداً عسكرياً، هو الأعلى هذا العام منذ انعقاد المنتدى لأول مرة في عام 2006. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

وزير دفاع إسرائيل: الحرب مع حماس في غزة «دخلت مرحلة جديدة»أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت... اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأرض اهتزت في غزة والحرب دخلت مرحلة جديدةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

سفير الصين لدى الدولة: بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخأكد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، دعم بلاده لمساعي دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ... اقرأ أكثر ⮕

بايدن يدعو بكين إلى مواجهة مشتركة للتحديات العالميةأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، داعياً بكين إلى العمل مع واشنطن من اقرأ أكثر ⮕

«تيسلا» ترفع سعر موديل «واي بيرفورمانس» في الصينرفعت شركة تيسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «موديل واي بيرفورمانس» بحوالي 2000 دولار في الصين... اقرأ أكثر ⮕

تحت التهديد.. انسحاب بعثة الأمم المتحدة من مالي على عجلأجبرت قرارات المجلس العسكري الحاكم في مالي بعثة الأمم المتحدة على تسريع رحيلها وتخريب المعدات التي تتركها وراءها في البلد الإفريقي الذي يشهد هجمات مسلحة وتوترات مع الانفصاليين... اقرأ أكثر ⮕