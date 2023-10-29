الحرب تولّد أزمة خبز في قطاع غزة:. طوابير طويلة وكميات قليلة

قبل شروق الشمس، تصل اعتدال المصري لتحجز لها دورا أمام مخبز في مخيم رفح بجنوب غزة أملا في الحصول على ربطة خبز لأفراد عائلتها الذين تركوا بيت حانون ولجأوا إلى مدرسة في ظل القصف الإسرائيلي على القطاع.

وصاحت السيدة "حرام عليكم، أنا هنا منذ الفجر، لم يأتِ دوري بسبب الفوضى"، مضيفة "منذ الخامسة صباحا وأنا انتظر في الطابور للحصول على خبز".ووفق الأمم المتحدة، نزح نحو 1.4 مليون شخص عن منازلهم في غزة، أي أكثر من نصف سكان القطاع، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس ضد الدولة العبرية.

ويعاني مئات الآلاف من النازحين صعوبة في توفير الخبز وغيره من المواد الأساسية. وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس مئات النساء والأطفال والرجال يصطفون في طابور طويل في انتظار دورهم خارج مخبز "القدس" في رفح. والى العبء الذي تواجهه المخابز لتوفير الخبز، أدى القصف الإسرائيلي الى تدمير 40 منها، وفقا لرئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف. headtopics.com

ويضيف "نعاني لتوفير الدقيق والغاز والكهرباء" ناهيك عن عدم تمكن الكثير من العاملين من "الوصول إلى المخابز بسبب القصف وخطر الموت". بالنسبة لسليمان الحوّلي (63 عاما) صاحب أحد المخابز في القطاع، فإن الحرب الدائرة حاليا "أقسى من النكبة التي عاشها أجدادنا" في العام 1948.

وفي ظل هذه الصعوبات، يظهر سكان القطاع الى الانتقال بين مخبز وآخر أملا في الحصول على الخبز، في معاناة يومية تضاف الى القصف وانقطاع العديد من الخدمات الأساسية والاكتظاظ.وتقول السيدة التي نزحت من الأطراف الشرقية لقطاع غزة الى مدرسة في وسطه "هذا ليس أول مخبز، هذا الثالث". headtopics.com

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